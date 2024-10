Tom Holland y Zendaya leyeron un borrador del guion de ‘Spider-Man 4’ y creen que será “digna del respeto de los fans”

La pareja ha protagonizado juntos “Spider-Man: Homecoming” de 2017, “Spider-Man: Far From Home” de 2019 y “Spider-Man: No Way Home” de 2021. Holland también ha interpretado el papel en otras películas de Marvel, incluyendo “Avengers: Infinity War” de 2018.

