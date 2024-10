Kamala Harris protagoniza su segunda portada de Vogue, y no podría ser más diferente que la primera

La imagen, de la fotógrafa de moda Annie Leibovitz, es muy diferente de la primera portada de Vogue de Harris en noviembre de 2021. En ese momento, recién elegida vicepresidenta, Harris fue fotografiada de pie, algo incómoda, atrapada en lo que parecía ser una risa a medias (quién sabía que su risa efervescente sería luego utilizada por sus oponentes como una forma de criticarla). Llevaba una chaqueta oscura de Donald Deal, jeans ajustados negros que le rozaban los tobillos y un par de Converse de caña baja. The New York Times definió la imagen como “decididamente poco elegante”, mientras que The Hollywood Reporter escribió que el equipo de Harris fue “tomado por sorpresa” por la imagen en su totalidad. Una fuente familiarizada con las discusiones dijo que el equipo de Harris creía que la portada la mostraría posando con un traje azul claro contra un fondo dorado, una imagen que finalmente se utilizó dentro de la revista.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.