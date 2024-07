OPINIÓN | El miedo a “la guerra después de la guerra” en Gaza

Desde que me fui, KS no cerró. Recuerdo las palabras de un colega de Gaza que trabaja para otra organización: “Esta guerra está diseñada para destruirnos y garantizar que nos destruyamos a nosotros mismos”, me dijo. “Todo el mundo comercia con nuestra sangre”.

Gaza no es ajena a la dinámica de las familias tribales y las bandas criminales. Como me explicó una amiga de Gaza: “Hamas mantuvo bajo control todos los enfrentamientos entre familias y tribus, las bandas criminales. Esa fue una de las razones por las que al principio fueron tan populares”, me dijo. “Todo eso se está recreando ahora en la anarquía, los contrabandistas y las mafias que están surgen”.

En aquel entonces, el costo de un solo cigarrillo rondaba los US$ 10. Hoy, cuesta entre US$ 17 y 25, según la marca. Si se introducen cinco cajas en un camión, se ganan unos US$ 20.000. Los camiones de ayuda a veces acaban convirtiéndose en mulas involuntarias de los contrabandistas de cigarrillos, una de las principales razones por las que son el blanco de los ataques.

Algunas bandas se ven obligadas a saquear para satisfacer sus propias necesidades; otras tratan de vender todo lo que pueden conseguir en el mercado. Pero los grupos más astutos y amenazadores son las diversas redes de contrabando de cigarrillos. Desde el 7 de octubre, los cigarrillos ya no entran a Gaza como carga comercial; no se dio ninguna razón, pero no es sorprendente, dado que existe una larga y creciente lista de artículos restringidos arbitrariamente por Israel. En mi viaje a Gaza en abril, un fumador empedernido que conocí bromeó: “Saben que pueden destruirnos cortando nuestra nicotina”.

