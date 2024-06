Un hombre condenado por matar a un niño podría quedar libre porque los fiscales hicieron un perfil racial del jurado

Schmeck afirma que es inocente en la muerte de Germaine y Pomerantz está pidiendo su liberación, alegando que no tuvo un juicio justo.Y eso aterroriza a la hija de Germaine. “No sé por qué”, dijo. “Solo que alguien ahí fuera hizo daño a mi padre y luego va a estar ahí fuera y quién puede asegurar que no me va a hacer daño a mí”.

