La Asamblea Nacional de Venezuela votará este martes una nueva ley para regular a las ONG, dice Diosdado Cabello

“(Son) supuestas organizaciones no gubernamentales, supuestas… organizaciones no gubernamentales, que no dependen del Gobierno de Venezuela pero dependen del Gobierno de Estados Unidos”, dijo Cabello este lunes en una conferencia de prensa del PSUV.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.