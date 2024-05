OPINIÓN | En qué se diferencia el sufrimiento en Gaza de otros conflictos

Siento que se me congela el cerebro. No sólo por el horror de lo que describe, sino por su voz monótona al describirlo. Ella también estaba allí, también lo vio todo. Me impresiona lo profundo que ha tenido que enterrar sus propias emociones y lo mucho que ha tenido que luchar cada día para asegurarse de que no salgan a la superficie. Si lo hacen, si se resquebraja, se romperá por completo.

Su abuelo no sabe qué le ocurrió a Ahmed en ese tiempo, qué presenció, si oyó los gritos de dolor de sus padres y su hermana o si sus muertes fueron instantáneas. Ahmed, que solía hablar, no ha dicho ni una palabra. Pero interactúa. Se le iluminan los ojos cuando le saco libros, bloques de plástico y otros juguetes. Sonríe un poco. Me choca los cinco. Me saluda con la mano.

Las caras de los niños se iluminan en cuanto llega nuestro equipo. A los padres también les ayuda, en cierta medida, ver a sus hijos sonreír y reír. Las canciones infantiles que tocamos suenan lo bastante alto como para ahogar los drones y las explosiones que se oyen a lo lejos. Mientras los veo bailar, jugar y competir entre ellos, me llama la atención una niña sentada en una silla de plástico rosa con una muñeca vestida con un vestido verde brillante. Está observando a los demás, pero es como si ella misma no estuviera allí. Ya lo he visto demasiadas veces, tanto en adultos como en niños: físicamente está ahí, pero emocionalmente no está del todo.

Pero no es así. No se lo llevará a casa: su hogar ya no existe. Lo que sustituye a su hogar estos días es una tienda de campaña infestada de moscas. No podrá darle helados como hacía antes de la guerra. El hambre sigue siendo una amenaza constante. Las limitadas raciones de comida consisten en alubias y lentejas enlatadas, y por ello está profundamente agradecida. Lo que no es capaz de decirle es: “Todo va mejor. Ahora estás a salvo”. Esa mentira sería tan obvia que hasta los niños más pequeños sabrían que no deben creerla.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.