ANÁLISIS | Petro se juega su mandato en las calles

(CNN Español) — “Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos”, escribió este martes en su cuenta en la red social X Gustavo Petro, presidente de Colombia.

