¿Por qué decidió México reimponer la visa a los peruanos? Las cifras detrás del conflicto

Tras las diferencias en 2022, Perú ordenó la expulsión del embajador de México y lo declaró “persona non grata”. En mayo de 2023, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú declaró “persona non grata” a López Obrador, quien respondió diciendo que para él era “un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera lo declaren non grata”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.