Así es la vida y carrera de Zendaya: películas, series, pareja, familia y más

2014: Max & Zendaya: All of Me

2014: Zendaya in Zendaya: Too Much

En 2013 publicó un libro de consejos, “Between U and Me: How to Rock Your Tween Years with Style and Confidence”, que estaba dirigido a su amplia base de fans. Además, Zendaya puso a prueba sus habilidades como bailarina durante la temporada 16 de Dancing with the Stars, donde ganó el segundo lugar.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.