Los mejores discursos de Martin Luther King Jr. que no conocías

Frases destacadas: “Los estadounidenses blancos deben reconocer que la justicia para la gente negra no puede ser lograda sin cambios radicales en la estructura de nuestra sociedad. El cómodo, consolidado, el privilegiado no puede continuar temblando ante la perspectiva del cambio de la posición social. …esta es una nación multirracial donde todos los grupos son dependientes el uno del otro. …No existe un camino blanco separado hacia el poder y la plenitud, aparte del desastre social, que no comparte el poder con aspiraciones de los negros por la libertad y la dignidad humana”.

Lo que dijo: Se hace cargo de los nacionalistas negros que ridiculizaron la no violencia. Él dice que darle lugar a las leyes de los derechos civiles no es suficiente. El país debe establecer un “nuevo programa masivo nacional” para atacar la pobreza. El predice que el movimiento de derechos humanos se volvería internacional conforme la gente oprimida de otros países adoptaran tácticas no violentas para combatir el “colonialismo económico” de Estados Unidos.

Lo que dijo: el momento es sombrío. King está teniendo una reunión con personal de alto nivel en 1963 justo antes de que iniciaran una campaña en Birmingham. Él les advierte que algunos podrían no regresar con vida. Luego rompe la tensión al asegurar que predicaría un tributo maravilloso para cualquiera que no lo lograra. Él prosigue con un elogio de alto nivel a uno de sus asistentes, Andrew Young, quien fue enviado con frecuencia a negociar con los líderes blancos debido a su comportamiento no amenazador.

“He visto mi sueño destrozado al caminar por las calles de Chicago y veo a los negros, hombres y mujeres jóvenes, con un sentido de completa desesperanza porque no pueden encontrar ningún trabajo. ….He visto mi sueño destrozarse al recorrer los Apalaches y ver a mis hermanos blancos junto a los negros vivir en la pobreza. Y me preocupa la pobreza de los blancos, como me preocupa la pobreza de los negros”.

“Vengo a decirles esta tarde, aunque sea difícil el momento, aunque sea frustrante la hora, no será por mucho, porque ‘la verdad que se destrozó contra la tierra volverá a surgir.’ ¿Por cuánto tiempo? No por mucho porque ‘ninguna mentira vive para siempre.’ ¿…por cuánto tiempo? No por mucho, porque el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”.

