Quién es Young Miko, la más reciente artista en colaborar con Bizarrap

En la entrevista de Pablo Motos con El Hormiguero, Miko contó que su familia es religiosa, y que ella les contó de su orientación sexual a sus 17 años. “A mi a esa edad me hubiera encantado que alguien me dijera que ellos siempre iban a ser mis papás y que siempre me iban a amar, y puede que las cosas se tarden un poco, pero no eres el primero en sentirse así. También me hubiera encantado que me dijeran que no tenga miedo de expresarme, y que de eso se trata la vida también, hay que dejarse querer y hay que ser uno mismo”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.