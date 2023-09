COLORADO SPRINGS, Colo. (KRDO) - Part 2 of the highlights for the Friday Night Blitz, Sep. 22, 2023.

Games:

● Air Academy vs Coronado: 28-26

● Pueblo West vs Far Northeast: 14-0

● Falcon vs Lewis Palmer: 7-27

● Pueblo Central vs Pueblo County: 43-20

● Rampart vs Heritage: 20-42

● Centaurus vs Palmer: 75-41

● Manitou Springs vs Prospect: 53-0

● St. Mary's vs Holly: 6-55