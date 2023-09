¿Qué pasó con los ovnis esta semana en México y Estados Unidos?

(CNN Español) — La discusión en torno a los fenómenos aéreos anómalos no identificados (FANI, por sus siglas), antes conocidos como objetos voladores no identificados (ovnis), se avivó esta semana, después de que el periodista y ufólogo Jaime Maussan presentara ante el Congreso mexicano supuestos restos de “seres no humanos”, y un nuevo informe independiente propusiera a la NASA utilizar satélites y otros instrumentos para buscar más información sobre los fenómenos.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.