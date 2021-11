Algunos datos básicos que debes saber sobre Chile

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Chile es un país largo y angosto de Sudamérica, con una población de poco más de 18 millones de habitantes.

Estos son algunos datos que debes saber sobre este país austral.

Lo que debes saber de Chile

(Según el Factbook de la CIA)

Área: 756.102 km2, con 743.812 km2 de tierra y 12.290 de agua. Esta área incluye la Isla de Pascua y la Isla Sala y Gomez. Con 4.329 kilómetros, Chile es el país más largo del mundo y uno de los más angostos.

Población: 19,5 millones, según la OCDE.

Fronteras: Chile está ubicado en el sur de América del Sur. Limita al oeste con el Océano Pacífico, al norte con Perú, al noreste con Bolivia y al este con Argentina.

Clima: Tiene un clima templado y desértico al norte. Mediterráneo en la región central, y fresco y húmedo en el sur.

Edad media: 35,5 años.

Capital: Santiago de Chile (6,8 millones de habitantes). Otras ciudades principales en cuanto a población: Valparaíso (992.000) y Concepción (892.000) estimado en 2021.

Grupos étnicos: Blancos y no indígenas (88,9%); mapuches (9,1%); aymaras (0,7%); otros grupos indígenas como Rapa Nui, Likan Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawesqar, Yagan o Yamana (1%), estimado a 2012.

Lenguaje: Español 99,5% (oficial), inglés 10,2%, indígena 1% (incluye mapudungun, aymara, quechua, rapa nui), otros 2,3%, no especificado 0,2%.

Tasa de desempleo: 8,9%, según datos de agosto de 2021 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Moneda: peso chileno. US$ 1 = CLP 826 aproximadamente.

Presidente: Sebastián Piñera (desde 2018).

Algunos eventos importantes de las últimas décadas

Chile tuvo una dictadura

Chile: A 45 años del golpe militar (Video de 2018) 0:47

Chile tuvo una dictadura encabezada por Augusto Pinochet en 1973, luego de un golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de ese año. Pinochet gobernó Chile hasta que fue derrocado por una elección democrática en 1990.

Allende, un líder socialista que tuvo vínculos con el líder cubano Fidel Castro y otros opositores de Estados Unidos durante la Guerra Fría, fue reemplazado por una dictadura militar de derecha encabezada por Pinochet.

El posterior gobierno de Pinochet, que duró 16 años, estuvo marcado por la muerte y desaparición de miles de presuntos enemigos del régimen. Las investigaciones del gobierno realizadas después del fin de la dictadura dicen que cerca de 2.300 personas murieron entre 1973 y 1990, y cerca de 40.000 fueron torturadas.

El presidente Salvador Allende se suicidó

Un tribunal chileno resolvió en 2012 la cuestión de cómo murió el entonces presidente Salvador Allende. El tribunal confirmó que Allende se quitó la vida en 1973 en medio de un golpe de Estado.

Las preguntas sobre cómo terminó la vida de Allende culminaron con la exhumación de su cuerpo en 2011 para realizar pruebas forenses.

Un tribunal de apelaciones en Santiago confirmó en septiembre de 2012 que la evidencia confirmaba los relatos en los textos históricos: que el líder izquierdista se disparó a sí mismo en el palacio presidencial cuando las tropas del general Augusto Pinochet se acercaban.

Algunos de los partidarios de Allende dudaban de la historia de su suicidio. Había teorías de que fue asesinado por los militares o por miembros de su propio servicio de seguridad.

La muerte de Victor Jara

Victor Jara.

Una de las víctimas visibles de la dictadura fue el cantante folclórico chileno Victor Jara, una de las primeras víctimas del golpe militar de 1973. Jara, miembro del Partido Comunista y embajador cultural de Allende, fue detenido inmediatamente después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Su cuerpo, con señales de tortura y 44 heridas de bala, fue encontrado días después en un campo abandonado.

La suya es considerada una de las muertes más emblemáticas de la represión política que siguió al golpe.

Cientos de enemigos percibidos del nuevo régimen militar fueron detenidos y transportados al estadio.

Mientras estuvo detenido, Jara fue vedado, encadenado y golpeado por soldados bajo el mando de Barrientos, alega una demanda impuesta por su familia en 2013.

Durante los pocos días que estuvo cautivo antes de ser asesinado, Jara escribió un poema, lamentando “Qué difícil es cantar cuando debo cantar de horror”, según la demanda. “Horror que estoy viviendo, horror que estoy muriendo”.

Neruda y Mistral, dos nobel de Literatura chilenos

La vida y obra de Pablo Neruda

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalt, conocido posteriormente como Pablo Neruda, nació en Parral, Chile el 12 de julio de 1904.

Neruda fue una figura política y pública muy conocida; trabajó como legislador y diplomático y tuvo una prolífica carrera literaria que le valió el Premio Nobel en 1971.

Murió el 23 de septiembre de 1973, apenas 12 días después del golpe militar Pinochet. Neruda, como miembro del Partido Comunista criticó ese golpe de Estado y al propio Pinochet.

En 2017 un panel de peritos nacionales y extranjeros, informaron que Neruda no falleció producto del cáncer de próstata que lo afectaba.

Aurelio Luna, experto de la Universidad de Murcia, señaló que “el certificado no muestra la realidad del fallecimiento (caquexia cancerosa)”, afirmando que se encontró una bacteria en un molar y dijo que se trata de una toxina cultivada en laboratorio, por lo que no se descarta una intervención de terceros.

Lucila Godoy Alcayaga, que sería reconocida mundialmente como Gabriela Mistral, nació en Vicuña, Chile, el 7 de abril de 1989 y murió el 10 de enero de 1957 en Nueva York.

La poeta y escritora chilena fue la primera mujer latinoamericana en ganar un premio Nobel de Literatura.

Además de ser una gran poeta, fue una destacada feminista, diplomática y pedagoga.

33 mineros quedaron atrapados bajo tierra durante meses

Así vivimos el dramático rescate de los 33 mineros en Chile 8:02

El 5 de agosto de 2010 el mundo tuvo noticias de una de las tragedias más recordadas en la región, cuando 33 mineros quedaron atrapados bajo 750 metros de tierra en la mina San José, en la Región de Atacama en Chile, tras un derrumbe.

‘Los 33’, como son conocidos los mineros, lograron sobrevivir gracias a la poca alimentación que tenían en el refugio, y más adelante, el 22 de agosto, fue posible enviarles comida a través de una sonda, que también funcionaba como canal de comunicación de los mineros con el mundo exterior.

Luego de 70 días, el 13 de octubre de 2010, los 33 mineros chilenos fueron rescatados con vida, gracias a una cápsula por la que los hombres fueron devueltos a tierra sanos y salvos, luego de nueve horas de arduo trabajo.

En 2011, a 14 de los mineros les dieron pensiones vitalicias de unos 250.000 pesos chilenos (US$ 540 dólares al cambio de ese momento). El gobierno eligió cuáles mineros recibirían las pensiones vitalicias basándose en su salud, edad y la opinión del grupo de sobrevivientes.

En noviembre de 2015 se estrenó la película “Los 33”, protagonizada por Antonio Banderas y dirigida por Patricia Riggen.

Un estallido social logró cambiar la constitución de Pinochet

1 de 15 | Las protestas comenzaron en Santiago después de que el gobierno propuso aumentar el precio de los boletos de Metro. En la imagen: disturbios en las calles de Santiago de Chile el 19 de octubre de 2019. Mira en esta galería más fotos de la tensa situación en Chile. (CLAUDIO REYES/AFP via Getty Images) 2 de 15 | Manifestantes se enfrentan a policía antidisturbios este 19 de octubre en las calles de Santiago de Chile. (MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images) 3 de 15 | El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el sábado que los ministros suspenderán el plan, luego de declarar el estado de emergencia el día anterior. 4 de 15 | Destrozos en las estaciones de transporte en Santiago de Chile. (PABLO VERA/AFP via Getty Images) 5 de 15 | Las protestas han estado marcadas por los disturbios (PABLO VERA/AFP via Getty Images) 6 de 15 | Caos en Santiago: incendios, saqueos y barricadas en la noche del viernes. 7 de 15 | La estación de metro de Macul fue incendiada por los manifestantes este sábado. (JAVIER TORRES/AFP via Getty Images) 8 de 15 | Un manifestante arroja una lata de gas lacrimógeno durante los disturbios en las protestas. (PABLO VERA/AFP via Getty Images) 9 de 15 | “Fuera Piñera”, dice el letrero que llevan dos manifestantes en Santiago de Chile este sábado 19 de octubre. (PABLO VERA/AFP via Getty Images) 10 de 15 | Un policía arroja una lata de gas lacrimógeno durante las protestas en Santiago de Chile. Las calles de Santiago, la capital de Chile, han sido escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, la fuerza policiaca nacional del país sudamericano. El detonante del caos fue un aumento en las tarifas del metro, que fue suspendido este sábado tras violentas manifestaciones (PABLO VERA/AFP via Getty Images) 11 de 15 | Un manifestante ondea una bandera de Chile a las afueras de la estación de metro Plaza Maipú . El Gobierno justifica el alza de los pasajes del metro debido al precio del dólar y del petróleo, entre otros factores. (PABLO VERA/AFP via Getty Images) 12 de 15 | Bomberos chilenos extinguen las llamas de un autobús que fue quemado durante las protestas. (MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images) 13 de 15 | Los graves daños causados a las estaciones de Metro este viernes obligaron a suspender el servicio de trenes en toda la capital, provocando un colapso vial y forzando a los santiaguinos a regresar a pie a sus hogares. Los autobuses y otros medios de transporte público no dieron abasto. (PABLO VERA/AFP via Getty Images) 14 de 15 | Una mujer se para frente a un vehículo militar durante los disturbios en Santiago de Chile. (PABLO VERA/AFP via Getty Images)

end div.modal

Las protestas en este país iniciaron a mediados de octubre de 2019 por el aumento en el precio de los boletos del metro de Santiago, una medida que fue retirada por el presidente Sebastián Piñera días después.

Las protestas se expandieron revelando un descontento social entre los chilenos. Con el pasar de los días, las manifestaciones no se detuvieron y aunque Piñera pidió perdón, anunció un aumento en las pensiones, la creación de un ingreso mínimo garantizado y de un mecanismo para estabilizar los precios de la luz, el descontento social ya no tenía reversa.

En una entrevista con el diario Financial Times una semana antes de que comenzaran las protestas, el presidente comparó a Chile con otros países de América Latina arruinados por la agitación económica y política y dijo que «Chile parece un oasis», pero pronto ese oasis se volvería un centro neurálgico de las protestas sociales en la región.

Los chilenos hicieron denuncias por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado en el último mes, por lo que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, envió una misión de verificación para examinar dichas denuncias.

Tras semanas de fuertes protestas, el 15 de noviembre, el Congreso de Chile anunció un acuerdo para redactar una nueva Constitución, que reemplazará la de la época del dictador Augusto Pinochet de 1980, para alcanzar la paz.

En noviembre de 2019, la mayoría de los políticos chilenos acordó cambiar la Constitución vigente, aprobada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

Chile, la selección 21 en el ranking de la FIFA

La selección de fútbol masculina de Chile ocupa a noviembre de 2021 el puesto 21 del ranking mundial de la FIFA. Y en la Conmebol el quinto lugar después de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia.

Su valor en el mercado es de 95.200 millones de euros (unos US$ 107 millones), según la página TransferMarkt. La Roja ha sido dos veces campeón de la Copa América, en 2014 y 2016.

En 2021 el jugador más valioso es el defensa central Guillermo Maripán, que juega para el AS Mónaco, con un valor en el mercado de 14 millones de euros (unos US$ 15,85 millones).

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.