California se encuentra en situación de emergencia por la sequía en su año más seco en casi un siglo

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Después de que California vivió su año más seco en casi 100 años, todo el estado está ahora bajo una emergencia de sequía, dijeron las autoridades este martes.

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una declaración de emergencia por sequía en todo el estado, ampliando una ya existente para agregar ocho condados que no estaban incluidos previamente.

“A medida que el oeste de Estados Unidos se enfrenta a un posible tercer año de sequía, es fundamental que los californianos de todo el estado redoblen sus esfuerzos para ahorrar agua de todas las maneras posibles”, dijo el gobernador en un comunicado.

La anterior declaración de emergencia se amplió el martes para incluir los condados de Imperial, Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Francisco y Ventura, según el comunicado de la oficina del gobernador.

La declaración de emergencia en todo el estado permite a la oficina del gobernador ayudar a financiar la respuesta a la sequía y el suministro de agua.

Grave sequía en Lago Powell podría impactar en energía 0:52

Un año difícil para California

1 de 17 | Una imagen del Lago Phoenix, que sufre las consecuencias de la sequía extrema. Mira en esta galería las imágenes más impactantes que deja la falta de agua en California. (Foto: David Paul Morris/Bloomberg) 2 de 17 | A la falta de agua se le suman los graves incendios que sufre California desde hace meses. (Foto: David McNew/Getty Images) 3 de 17 | Un bombero utiliza una radio en el incendio de Alisal, en California. Varias zonas del estado han sufrido graves incendios en lo que va del año. (Foto: David McNew/Getty Images) 4 de 17 | Después de que California viviera su año más seco en el registro en casi 100 años, todo el estado está ahora bajo una emergencia de sequía. (Foto: ROBYN BECK/AFP via Getty Images) 5 de 17 | Un helicóptero de bomberos lanza agua mientras el incendio Alisal, California. El año hídrico 2021 (que se extendió desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021) fue el segundo más seco de California. (Foto: David McNew/Getty Images) 6 de 17 | Un avión de bomberos lanza retardante de incendios en el incendio de Alisal, en California. La cuenca del río Colorado, un importante suministro para el sur de California, continuó seca en el año hídrico 2021. (Foto: David McNew/Getty Images) 7 de 17 | Una imagen apocalíptica que deja uno de los 8.000 incendios que sufrió el estado de California en 2021. (Foto: David McNew/Getty Images) 8 de 17 | 2021 ha sido el noveno año más seco de los últimos 127 años que se han registrado, según el Sistema Nacional Integrado de Información sobre la Sequía (NIDIS). (Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images) 9 de 17 | Los incendios también dañaron partes del Cañón de las Secuoyas, que alberga uno de los mayores bosques de secuoyas, así como árboles de esa especie de edad avanzada. (Foto: David McNew/Getty Images) 10 de 17 | El ingreso al Complejo KNP envuelto en papel de aluminio para resguardarlo de las llamas. (Foto: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images) 11 de 17 | El uso del agua en el sur de California ha aumentado desde julio, cuando el gobernador Gavin Newsom pidió a las ciudades que redujeran su uso al menos un 15% debido al empeoramiento de la sequía. (Foto de Frederic J. BROWN / AFP) (Foto de FREDERIC J. BROWN/AFP vía Getty Images) 12 de 17 | Un bote abandonado en una parte seca del lecho del lago Oroville en Oroville, California, en una imagen de septiembre. (Foto: EDELSON/AFP via Getty Images) 13 de 17 | El suelo seco y agrietado en una zanja de riego junto a un campo de maíz en una granja en Fresno, California. Los agricultores del Valle Central, desesperados por conseguir agua para regar los cultivos en medio de una grave sequía. (Foto: ROBYN BECK/AFP via Getty Images) 14 de 17 | El Bosque Nacional de Secuoyas acechado por las llamas durante un incendio ocurrido en septiembre. En lo que va de 2021 se quemaron más de un millón de hectáreas en California. (Foto: David McNew/Getty Images) 15 de 17 | El lago Oroville, en California, está actualmente al 23% de su capacidad y sufre niveles extremos de sequía. (Foto: JOSH EDELSON/AFP via Getty Images) 16 de 17 | Varios lagos en California, como el Oroville, perdieron buena parte de su capacidad por la falta de lluvias. (Foto: JOSH EDELSON/AFP via Getty Images) 17 de 17 | Tanques de agua, camiones de bomberos y helicópteros: Los viticultores del Valle de Napa en California están comprando su propio equipo para proteger sus propiedades y sus costosas cosechas por la sequía y los incendios. (Foto: NICK OTTO/AFP via Getty Images)

end div.modal

California ha tenido un año difícil, sufriendo por las altas temperaturas y las bajas precipitaciones. Ambos son factores que, combinados con la crisis del cambio climático existente, están contribuyendo a una devastadora temporada de incendios forestales que no ha cesado en meses. El estado también está experimentando su peor sequía desde finales del siglo XIX, medida tanto por la falta de precipitaciones como por las altas temperaturas, dijo la oficina del gobernador.

El año hídrico 2021 (que se extendió desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021) fue el segundo más seco de California según los registros de precipitaciones a nivel estatal, siendo el más seco el de 1924, según un informe del Departamento de Recursos Hídricos del estado.

La Niña ya llegó y se quedará. Esto es lo que significa para el sureste afectado por la sequía y los huracanes

“El año hídrico 2021… fue un año extremo en términos de temperatura y precipitación, y siguió a un año hídrico 2020 que fue igualmente cálido y seco”, según el informe publicado en septiembre.

“La cuenca del río Colorado, un importante suministro para el sur de California, continuó seca en el año hídrico 2021, y el almacenamiento en los lagos Mead y Powell alcanzó nuevos mínimos históricos”, dice el informe.

Se vacían los lagos

El lago Powell y el cercano lago Mead, el mayor embalse del país, se han vaciado a un ritmo alarmante este año. Los dos embalses, alimentados por la cuenca del río Colorado, proporcionan un suministro crítico de agua potable y de riego para muchas personas de la región, incluyendo granjas rurales, ranchos y comunidades nativas.

A finales de julio, el lago Powell había descendido a unos 108 metros de altura (solo el 33% de su capacidad), según la Oficina de Reclamación de EE.UU., por debajo del anterior mínimo histórico establecido en 2005.

Y en agosto, el gobierno federal declaró por primera vez la escasez de agua en el río Colorado, lo que provocó recortes obligatorios en el consumo de agua para los estados del suroeste, incluidos California, Arizona y Nevada.

Declaran alerta en California por escasez extrema de agua 2:50

Desde la semana pasada, todo el estado de California se encuentra bajo algún tipo de sequía, y algunas zonas experimentan condiciones más extremas que otras, según los datos del US Drought Monitor.

Con más del 45% del estado en el nivel más extremo de las condiciones de sequía, los incendios forestales se han convertido en algo habitual, arrasando cientos de casas y negocios y quemando grandes cantidades de terreno.

Los incendios se suman a la sequía en California

Los bomberos de California han visto más de 8.000 incendios este año, que han calcinado 1.009.761 hectáreas hasta ahora, según datos de Cal Fire. Actualmente, se enfrentan a ocho grandes incendios forestales activos en el estado, según el Centro Nacional Interagencias de Incendios.

Las cuadrillas del condado de Santa Bárbara se enfrentaron recientemente a fuertes vientos mientras luchaban contra el incendio de Alisal, que en un momento dado ardió cerca de un rancho que fue propiedad del expresidente Ronald Reagan.

El incendio, que arrasó más de 6.800 hectáreas, estaba contenido en un 97% este martes, según las autoridades del condado. Poco después de que estallara el incendio, las autoridades se vieron obligadas a cerrar parte de la autopista 101 y las vías férreas de Amtrak en la zona; desde entonces se han reabierto. Se está investigando la causa del incendio.

La OMS afirma que la crisis climática “es la mayor amenaza para la salud de la humanidad” e insta a los líderes mundiales a tomar medidas

Más al norte, el incendio del Complejo KNP dañó partes del Cañón de las Secuoyas, que alberga uno de los mayores bosques de secuoyas, así como árboles de esa especie de edad avanzada. Se cree que cientos de esos árboles se quemaron en ese incendio, que fue provocado por un rayo el mes pasado. El fuego ha crecido a más de 35.000 hectáreas, con una contención del 55% este martes, según los funcionarios del fuego.

Y en julio, las cuadrillas comenzaron a luchar contra lo que ahora es el segundo mayor incendio forestal del estado en la historia, el Dixie Fire, que destruyó más de 1.300 estructuras mientras ardía en casi 390.000 hectáreas. Este miércoles por la mañana estaba contenido en un 95%, según los responsables del incendio.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.