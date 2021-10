Air New Zealand ofrece la posibilidad de vacunarse contra el covid-19 en un avión

News

(CNN) — Nueva Zelandia anunció el 16 de octubre como el Súper Sábado, una fecha en que el gobierno está instando a cualquier neozelandés no vacunado elegible a que se vacune.

Pero algunas personas afortunadas podrán vacunarse a bordo de un avión 787 de Air New Zealand en el aeropuerto de Auckland.

Las personas que pueden inscribirse en la oportunidad “Jabaseat” no solo recibirán su primera inyección de la vacuna Pfizer. También obtendrán un recorrido por el hangar de Air New Zealand, recibirán refrigerios y bebidas de cortesía servidos por miembros de la tripulación de Air New Zealand y una tarjeta de embarque conmemorativa.

De acuerdo con un comunicado emitido por la aerolínea, la oferta única en su tipo está abierta a cualquier persona en el área de Auckland que sea elegible para una vacuna, que aún no la haya recibido y pueda inscribirse a través del portal del servicio nacional de Air New Zealand. Una vez que se hayan registrado para su vacuna, verán “Air New Zealand Jabaseat” como su lugar de vacunación potencial.

No se cobrará por la vacuna o la experiencia, aunque los clientes que puedan reservar el “Jabaseat” serán responsables de ir y volver del aeropuerto ellos mismos.

“Todas las personas en las (islas) motu tienen un papel que desempeñar para proteger Aotearoa / Nueva Zelandia contra el covid-19 al vacunarse, y estamos pidiendo un esfuerzo colectivo masivo para que esto suceda”, dijo Tamati Sheppard-Wipiiti, gerente del grupo de equidad del Programa de Vacunas e Inmunizaciones de covid-19 del Ministerio de Salud, en un comunicado de prensa.

Nueva Zelandia no es el único destino que ofrece vacunas contra el covid-19 en lugares inusuales como una forma de motivar a más personas a inscribirse.

En Nueva York, algunas personas pudieron vacunarse debajo de la famosa ballena azul en el Museo de Historia Natural, mientras que en Suecia algunos afortunados se inscribieron para vacunarse en el Salón de Banquetes del Premio Nobel en Estocolmo.

Gracias a los cierres fronterizos tempranos y rápidos y los cierres estrictos, Nueva Zelandia solo tuvo 4.760 casos diagnosticados del coronavirus y 28 muertes, algunas de las cifras más bajas del mundo.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, aproximadamente el 50% de los ciudadanos elegibles han sido completamente vacunados hasta el 14 de octubre.

Sin embargo, la Primera Ministra Jacinda Ardern ha declarado que el país está listo para alejarse de su estrategia “cero-covid” hacia una vida de vivir con la enfermedad. Otros países de la región de Asia y el Pacífico, incluidos Singapur y Australia, han tomado medidas similares en los últimos meses. La vacunación, y alcanzar la inmunidad colectiva, será un paso fundamental en ese proceso.

