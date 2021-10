Tiroteo en escuela secundaria en Arlington, Texas, deja al menos cuatro heridos. La policía pide ayuda para encontrar al sospechoso

CNN - Spanish

(CNN) — La policía de Arlington dice que cuatro personas resultaron heridas durante un tiroteo en la escuela secundaria Timberview.

Tres personas fueron trasladadas al hospital y una persona que resultó herida fue atendida en el lugar.

Kevin Kolbye, subjefe de policía del Departamento de Policía de Arlington, dijo que dos de las víctimas recibieron heridas de bala, pero no está seguro de la gravedad de las lesiones.

La información preliminar muestra que estalló una pelea entre un estudiante y otro individuo en la clase y se usó un arma, dijo. Dijo que no se trataba de un acto de violencia al azar y que es un estudiante que se peleó y sacó un arma.

1 de 7 | Este miércoles se reportó un tiroteo en la escuela secundaria Timberview, en Arlington, Texas, confirmó la autoridad de Mansfield ISD a CNN. 2 de 7 | Policías de varias agencias se encuentran en el lugar del tiroteo en la escuela secundaria Timberview. 3 de 7 | Las autoridades están realizando una “búsqueda metódica” y están colaborando estrechamente con varios departamentos de policía locales y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, según un tuit de la policía de Arlington. 4 de 7 | Los estudiantes serán trasladados en autobús al punto de reunificación con los padres de familia una vez que la escuela esté “completamente asegurada”, dijeron las autoridades. Los policías estarán en el punto de reunificación. 5 de 7 | La escuela secundaria Timberview, cerca de Dallas y Fort Worth, tenía 1.895 estudiantes matriculados durante el año escolar 2019-20, el último con datos disponibles públicamente, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas. 6 de 7 | Cuatro personas resultaron heridas en el tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Timberview de Arlington, Texas, según informó el jefe adjunto de la policía de Arlington, Kevin Kolbye, durante una rueda de prensa. 7 de 7 | La policía identificó a un sospechoso involucrado en el tiroteo, de nombre Timothy George Simpkins, un joven de 18 años que actualmente está prófugo. La foto del sospechoso fue compartida por la cuenta oficial de Twitter de la Policía de Arlington.

La llamada llegó alrededor de las 9:15 am hora central, según la policía, por un tiroteo en el segundo piso de la escuela secundaria.

La policía identificó como sospechoso a Timothy George Simpkins, de 18 años, y actualmente lo están buscando. La jefa de policía de Mansfield, Tracy Aaron, dice que Simpkins debe considerarse armado y peligroso.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

La policía está haciendo un barrido del edificio y los estudiantes están siendo trasladados en autobús al sitio de reunión de padres.

La policía dice que cree que el sospechoso del tiroteo no se encuentra en las instalaciones en este momento.

Una persona que llamó al 911 le dio a la policía el nombre de Timothy George Simpkins cuando llamó para reportar el tiroteo, según el asistente del jefe de policía de Arlington, Kevin Kolbye. Dijo que se recibieron numerosas llamadas para informar del tiroteo.

Dos policías del Distrito Escolar Independiente de Mansfield estaban en la escuela y prestaron ayuda inmediatamente después del tiroteo, dijo Kolbye. No está claro cómo llegó el arma a la escuela.

Tres de los heridos durante el incidente de hoy eran estudiantes y uno era una persona que podría ser maestra, pero Kolbye no pudo confirmar esos detalles durante una conferencia de prensa el miércoles por la mañana. Dijo que una mujer embarazada se cayó durante el tiroteo y fue atendida en el lugar, pero no transportada al hospital.

La policía está pidiendo que cualquier persona que tenga un video del incidente de este miércoles se comunique con la policía para compartir la información que tiene.

La secundaria Timberview, cerca de Dallas y Fort Worth, tuvo 1.895 estudiantes matriculados durante el año escolar 2019-20, el último año de datos disponibles públicamente, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas.

