Asesor de vacunas de los CDC teme la propagación generalizada del covid-19 en las escuelas

(CNN) — El Dr. José Romero, presidente del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., le dijo a John Avalon de CNN en el programa New Day el miércoles, que uno de sus principales temores para su estado natal, Arkansas, es que haya una propagación generalizada del covid-19 en los entornos escolares.

“Estamos viendo brotes en sitios que no vimos el año pasado, así que estamos viendo cierres en guarderías, observamos cierres en campamentos de verano. Todo eso me lleva a creer que en un entorno donde no tenemos una mitigación estricta, como nuestras escuelas, se extenderá muy, muy rápidamente”, dijo Romero, quien también es secretario de Salud de Arkansas.

“La razón por la que digo esto es porque ahora sabemos por experiencia, por haberlo observado durante las últimas cinco o seis semanas, que este virus es altamente transmisible”, agregó.

Los médicos del estado están pidiendo públicamente en las redes sociales que las personas se vacunen a medida que los hospitales se llenan una vez más.

Romero indicó que los hospitales de Arkansas ahora ven a personas jóvenes, sanas y no vacunadas más enfermas de lo que jamás habían visto. “Nuestra evaluación de estas hospitalizaciones muestra que del 95%… al 99,5%, perdón, de todas las personas que están actualmente hospitalizadas, no están vacunadas”, aseguró.

La falta de vacunación contra el covid-19, una gran dificultad

El médico también señaló que cree que la razón por la que no se vacunan es multifactorial. Primero, no lo ven como una enfermedad grave que pueda afectarlos porque son jóvenes y saludables, y segundo es la desinformación “que se está propagando a través de las redes sociales en este momento”.

Arkansas es uno de al menos nueve estados que prohibió a los distritos exigir máscaras en las escuelas, según un análisis de CNN. Además, es el estado con la tercera tasa más baja de vacunación de su población.

Según los datos más recientes, poco más del 35% de la población del estado está completamente vacunada. A nivel nacional, casi el 49% de la población total de EE.UU. está vacunada.

Actualmente, Arkansas tiene el mayor número de casos nuevos per cápita en el país, con el último promedio diario de 38 casos por cada 100.000 personas por día.

