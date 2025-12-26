Visitas a la sala de urgencias debido a accidentes relacionados con bicicletas eléctricas

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Las bicicletas eléctricas se han convertido en uno de los regalos más populares.

En el 2022, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU., reportó que 24,400 visitas a la sala de urgencias fueron relacionadas con bicicletas eléctricas.

Oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs dicen que padres necesitan ser bien informados sobre este tipo de bicicletas especialmente porque en los últimos años la potencia ha aumentado.

Una madre en Colorado Springs recuerda cuando oficiales de la escuela de su hijo la informaron de que tenía que ir al hospital porque su hijo de 11 años estuvo en un accidente. Cuando llegó personal del hospital la informó que su hijo cayó de la bicicleta eléctrica de un amigo y fue impactado en la cabeza. No tenía puesto un casco.

Otro residente mencionó que su pareja compró una bicicleta eléctrica con velocidad de hasta 31 millas por hora anunciada. Cuando su hijo conducio la bicicleta llego a 50 millas por hora, perdio el control, voltearon y rompio su muñeca.

El Departamento de Policía de Colorado Springs quiere compartir pistas para disfrutar de las bicicletas eléctricas de forma segura: