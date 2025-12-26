Skip to Content
Ataque actualizado por el ejercito Estadounidense en Nigeria

By
today at 2:54 PM
Published 2:50 PM

NACIONAL, (KTLO) - Estados Unidos actualizan un ataque al noroeste de Nigeria contra terroristas del estado Islámico.

