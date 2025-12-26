Adolescente muere tras choque involucrando motocicletas de cross

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Patrulla Estatal de Colorado confirmaron que un adolescente de 15 años murió tras un choque involucrando motocicletas de cross al sur de Ellicott en las vísperas de Navidad.

Según las autoridades, dos personas estaban conduciendo motos de cross en un campo cerca de la avenida Jayhawk y la autopista Ellicott cuando se produjo la colisión.

Cuando los soccorristas llegaron a la escena, inmediatamente comenzaron la práctica de RCP en ambas víctimas, sin embargo, dicen que fueron heridas gravemente. Uno de ellos fue trasladado a un hospital cercano por helicóptero mientras el joven de 15 años fue declarado muerto en la escena.

Las autoridades siguen investigando la causa del choque.

Esperamos una actualización sobre la condición de la víctima que permanece en el hospital.