Venezuela anuncia nueva ley contra la piratería
CARACAS, (KTLO) - Funcionarios de Venezuela anunciaron una nueva ley con penas hasta 20 años para quienes respalden la piratería y el bloqueo naval de EE.UU.
