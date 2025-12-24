Skip to Content
Crispin

Madre de Melodee Buzzard arrestada en conexión de su muerte

today at 2:46 PM
Published 12:39 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Las autoridades confirmaron que los restos de Melodee Buzzard, de 9 años, fueron descubiertos en un área rural de Utah.

Ashlee Buzzard y su hija, Melodee Buzzard, pasaron por Colorado en octubre durante un viaje. Melodee fue vista por ultima vez el 9 de octubre cerca de la frontera entre Colorado y Utah.

Las autoridades en California emitieron una alerta por la desaparición de Melodee luego de ser notificados de su ausencia de la escuela.

Ashlee Buzzard fue arrestada en conexión de la muerte de su hija el martes 22 de diciembre.

Ivette Saucedo

