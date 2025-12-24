Kimberlee Singler, madre acusada de matar a dos de sus hijos, extraditada a EE.UU.

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Kimberlee Singler, la madre acusada de matar a dos de sus hijos, regresa a EE.UU. desde el Reino Unido.

Tras dos años en el Reino Unido, Singler regresa para enfrentar los cargos en su contra. Según datos oficiales, policía de Colorado Springs respondió a reportes de robo en un apartamento en diciembre del 2023. Cuando llegaron, encontraron a dos menores sin vida. Al inicio de la investigación, detectives consideraban a Singler como una posible víctima.

El reporte del médico forense del condado de El Paso, afirmó que ambos Ellie Wentz (9 años) y Aden Wentz (7 años) murieron tras ser baleados en la cabeza. Uno de ellos además tenía una lesión en su cuello.

Oficiales dicen que días después Singler huyó al Reino Unido. Emitieron una orden de arresto y fue arrestada en Londres. A principios de este año, un juez aprobó la extradición de Singler.

Oficiales de la Oficina de la Fiscalía dicen que Singler enfrenta varios cargos que incluyen dos cargos de asesinato en el primer grado. Singler tendrá su primera audiencia en los próximos días.

Si es encontrada culpable, enfrentará condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.