Skip to Content
Crispin

Juez aceptó acuerdo de culpabilidad por separado para Jon y Carie Hallford

By
Published 3:00 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Un juez aceptó un acuerdo de culpabilidad por separado para Jon y Carie Hallford en los cargos estatales.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-nat

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.