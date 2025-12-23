Skip to Content
Crispin

EE.UU. se quedará con el petróleo de los buques incautados

By
Published 2:52 PM

NACIONAL, (KTLO) - El presidente Donald Trump advirtió que EE.UU. se quedará con el petrolero de los buques incautados en las costas de Venezuela.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-nat

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.