EE.UU. se quedará con el petróleo de los buques incautados
NACIONAL, (KTLO) - El presidente Donald Trump advirtió que EE.UU. se quedará con el petrolero de los buques incautados en las costas de Venezuela.
