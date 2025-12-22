Polícia localizó al sospechoso quien escapo de una institución de salud mental

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - ACTUALIZACIÓN: Policía de Colorado Springs dice que ubicaron al adolescente considerado armado y peligroso quien escapó de una institución de salud mental.

Policía de Colorado Springs dice que poco después de las 4:20 del domingo en la tarde, respondieron a reportes de un vehículo robado en el centro Emily Griffith, ubicado cerca del parque Memorial.

En el lugar, los oficiales establecieron causa probable de que el adolescente arrebató por la fuerza las llaves a un cuidador y luego robó su vehículo.

El lunes alrededor de las 3:30 de la tarde, oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs anunciaron que encontraron el vehículo robado estacionado en la zona de la calle sur Circle. El adolescente ahora está bajo la custodia de las autoridades.