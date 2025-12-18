Presidente Trump anuncia regalo para miembros de las fuerzas armadas
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Durante su discurso nacional el Presidente Trump anunció una bonificación de $1,776 para los miembros de las fuerzas armadas.
