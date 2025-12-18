Minuto de Salud: Nuevo dispositivo podría ayudar con rabietas
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Un nuevo estudio sobre un dispositivo que podría detectar una rabieta antes de que ocurra.
