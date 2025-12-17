Skip to Content
Crispin

Últimas monedas de un centavo acuñadas se venden a casi $16 millones

By
Published 3:05 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Las últimas monedas de un centavo acuñadas se vendieron a casi $16 millones en una subasta.

Ivette Saucedo

