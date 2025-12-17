Últimas monedas de un centavo acuñadas se venden a casi $16 millones
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Las últimas monedas de un centavo acuñadas se vendieron a casi $16 millones en una subasta.
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Las últimas monedas de un centavo acuñadas se vendieron a casi $16 millones en una subasta.
KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.
Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here
If you would like to share a story idea, please submit it here.