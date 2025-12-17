Nueva variante de influenza se propaga en varios países

NACIONAL, (KTLO)--Parece que la temporada de fiestas de fin de año está esparciendo más que alegría, ya que las enfermedades respiratorias están aumentando en estados unidos, impulsadas por una nueva variante de influenza que se propagó temprano en Asia, Australia y Europa.

En el minuto de salud de hoy, Laura Díaz nos cuenta más sobre los datos más recientes y por qué los expertos se preocupan que esta temporada de virus respiratorios podría ser tan fuerte como la pasada.