Kilmar Ábrego García liberado de custodia federal
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - El hombre salvadoreño deportado fue liberado de un centro de detención de inmigración en Pensilvania el jueves en la noche.
