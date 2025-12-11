Presidente Trump confirma el control de un barco petrolero
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - El Presidente Donald Trump confirmo que tomaron el control de un barco petrolero frenta a la consta de Venezuela.
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - El Presidente Donald Trump confirmo que tomaron el control de un barco petrolero frenta a la consta de Venezuela.
KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.
Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here
If you would like to share a story idea, please submit it here.