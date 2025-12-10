Skip to Content
Crispin

Sospechoso acusado de ingreso y robo herido de bala por el dueño de la casa

By
Published 3:18 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO) - Un sospechoso acusado de robo resultó herido de bala disparada por el dueño de una casa.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.