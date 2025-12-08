Precaución sobre las estafas durante el tiempo de las fiestas navideñas

NATIONAL, (KTLO)--Para muchos de nosotros las celebraciones festivas significan que también hay varios descuentos en linea y comprando regalos para navidad es una de las prioridades para varios.

Pero hay que tener mucho ciudado con las estafas que ocurren durante esta temporada del año. Los policías mencionan que es más fácil crear un sitio de web falso ahora con la inteligencia artificial pero sí hay algunos consejos que le pueden ayudar a detectar si el sitio es legitimo o no. Primero que nada ponga atención si el precio es demasiado económico. Si todo tiene descuento también ponga atención.

Y sí hay materiales de buena calidad que típicamente cuestan mucho junto a materiales con un precio bajo preste atención que posiblemente es una estafa. Si no esta seguro tome una foto de ese objeto y póngala en el internet para ver en cuales otros sitios sale. Los policías recomiendan ver los comentarios de los materiales como en Amazon donde personas pueden dejar su critica sobre el objeto que compraron.