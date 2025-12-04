Negociaciones continuanarán entre Rusia y EE.UU. sobre el acuerdo de paz con Ucrania
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Después de cinco horas de negociaciones entre Rusia y EE.UU., no hay avance en el posible acuerdo de paz con Ucrania.
