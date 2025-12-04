Herramientas para quitarle la nieve a sus perros durante la temporada invernal

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un residente de Colorado Springs dio mucho de qué hablar después de enseñarnos un buen truco para quitarle la nieve a sus mascotas. A muchos de nuestros perros les encanta estar afuera cuando cae nieve Sin embargo, muchos de los químicos que las personas utilizan para que esa misma nieve se derrita es peligrosa para las matas de los animales. Por lo tanto este nuevo truco también puede ayudar para eso cómo ven en el video con un batidor personas pueden simplemente quitarle la nieve a sus perros.

Un veterinario local también menciona que esto ayuda a eliminar la irritación de las patas de sus perros. Pero también menciona que es mejor limpiarles las patas y sus cuerpos después de casa caminata. E incluso mantener esas caminatas cortas minimizando la posibilidad de ir por varias casas y capturar esa sal entre sus patas. Prevención primeriza puede ayudar a la irritación, lo cual después puede ser muy doloroso. Recuerdo lo importante que es mantener a sus perros cómodos y saludables todo el invierno.