Hombre de Colorado encontrado muerto en Trinidad y Tobago

CASTARA, Trinidad y Tobago (KTLO) - Las autoridades en Trinidad y Tobago dicen que están investigando el presunto asesinato de un hombre de Colorado que fue encontrado con varias puñaladas mientras estaba de vacaciones.

Las autoridades lo identificaron como Christopher Brown de Silverthorne del condado Summit. Según policía local, Brown estaba cenando en un restaurante en Castara con unos amigos el miércoles 26 de noviembre. Después de cenar, el grupo fue a un bar local, de ahí se fue Brown y le dijo a sus amigos que iba a ir a comprar marihuana.

Alrededor de las 10:35 esa misma noche, la policía recibió reportes de un cuerpo encontrado, resultó ser Brown. Brown fue encontrado con varias puñaladas y, según ellos, el posible arma homicida fue hallado en su espalda.

Oficiales del Departamento de Turismo de Tobago reportan que siguen trabajando con las autoridades y están en comunicación con la familia y amistades de Brown que siguen en la isla.

Ivette Saucedo

