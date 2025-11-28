Dos miembros de la Guardia Nacional baleados cerca de la Casa Blanca

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Uno de los dos miembros que fueron baleados cerca de la Casa Blanca murio por sus lesiones.

El miércoles cerca de la Casa Blanca un sospechoso abrió fuego, baleando a dos miembros de la Guardia Nacional. Fueron identificados como Sarah Beckstrom de 20 años y Andrew Wolfe de 24 años. Ambos eran parte de la Guardia Nacional del estado de Virginia Occidental, fueron desplagados a la capital por ordenes del Presidente Donald Trump.

Durante su discurso del día de Acción de Gracias, el presidente confirmó que Beckstrom murió por sus lesiones y que Wolfe sigue en condición crítica en el hospital.

El sospechoso acusado del tiroteo fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un inmigrante afgano. Las autoridades dicen que Lakanwal vino desde Bellingham, Washington. Llegó a los Estados Unidos en el 2021 como parte de un programa bajo la administración Biden, para aquellos que ayudaron a tropas estadounidenses en Afganistan. En abril de este mes fue aprobado el asilo.

El FBI está encargado de la investigación y al momento dicen que Lakanwal enfrentará tres cargos de agresión con intención de matar mientras armado y por posesión de una arma de fuego.

El director de Servicios Ciudadania e Inmigracion de EE.UU. dijo que van a reexaminar permisos de residencia para personas que vienen de 19 paises 'preocupantes.' Mientras oficiales del Departamento de Seguridad dicen que tambien van a revisar todos los casos de asilo aprobados bajo la administracion Biden.