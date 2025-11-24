Cambios en la enfermería: Nuevos requisitos sobre lo que requiere una carrera profesional

NATIONAL, Colo. (KTLO)--El mundo de la enfermería ahora esta lidiando con nuevos problemas, luego de que el Departamento de Educación de los EE.UU. haya minimizado la definición sobre que es considerado una carrera profesional. Los nuevos requisitos excluyen algunas carreras de enfermería lo que significa menos dinero para becas para los estudiantes que están dentro de esta profesión. Algo que ocurre durante un tiempo de escasez dentro del mundo médico.Los estudiantes que se gradúan como veterinarios, quiroprácticos o farmacéuticos aún califican por una beca de hasta 200,000 dólares.

Pero los estudiantes de enfermería solo podrán utilizar 100,000 dólares. La asociación de enfermería ahora le esta pidiendo al oficiales federales que consideren este cambio. Ya que de por sí hay una escasez dentro de esta carrera.

"Tomando en consideración la educación que es requerida y todas las evaluación que hay para ser una enfermera, no hay duda que la enfermería sí es una profesión", dijo Mark Longshore, Director Ejecutivo de la Asociación de Enfermería.

La Asociación de Enfermería ahora esta trabajando con La Asociación de Enfermería Americana para crear una petición pidiéndole al departamento de educación que reconsideren este cambio. La Asociación Americana del Colegio de la Enfermería estima que colorado es una de los 5 estados que sufrirán de una escasez de enfermería comenzando en el 2030.