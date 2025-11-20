Skip to Content
Crispin

Minuto de Salud: Una prueba de cáncer de pulmón le podría salvar la vida

By
Published 3:16 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Aunque menos personas fuman, el cáncer de pulmón sigue siendo la causa principal de muertes por cáncer en Estados Unidos.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-nat

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.