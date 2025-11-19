Skip to Content
Crispin

Autoridades buscan al responsable de un homicidio en Pueblo West

By
today at 3:49 PM
Published 2:22 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Las autoridades siguen buscando al sospechoso responsable en un caso de homicidio diputados respondieron a reportes de un apuñalamiento justo antes de las 10 de la noche el martes. En la esquina de las calles Stewart y Stanley en Pueblo West poco antes de que llegaron las autoridades a la escena, fueron informados que la víctima fue trasladada al hospital por otra persona.

Momentos después la víctima falleció en el hospital, oficiales de la oficina del alguacil dicen que nadie ha sido arrestado pero que creen que ya tiene idea quien el es responsable. Aun no se han confirmado si el FBI estaba presente o si estaban involucrados en la investigación.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

