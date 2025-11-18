Hombre condenado a cadena perpetua por homicidio vehicular sin oportunidad a una fianza
PUEBLO, Colo. (KTLO)--En Pueblo un hombre ha sido convicto de homicidio Joseph Rodríguez, ahora va rumbo a prisión sin oportunidad de fianza.
Pero la familia de la víctima dicen que aun así nunca podrán sentir felicidad una vez más. El año pasado durante el día de navidad la esposa de él y sus dos hijas fueron asesinadas.
Investigadores mencionan qué Rodriguez impacto a las víctimas con su camioneta varias veces tras tomar alcohol. Esta no es la primera vez que Rodríguez fue a prisión por matar a alguien con su auto.
Él fue convicto hace mas de 10 años por homicidio vehicular por tanto esa es la razón que no tendrá oportunidad a una fianza.