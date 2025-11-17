Restricciones de vuelos levantadas por el FAA
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Administración Federal de Aviación anunciaron que levantaron las restricciones de vuelo que afectaron a 40 de los aeropuertos más grandes del país.
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Administración Federal de Aviación anunciaron que levantaron las restricciones de vuelo que afectaron a 40 de los aeropuertos más grandes del país.
KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.
Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here
If you would like to share a story idea, please submit it here.