Nuevo monumento revelado en honor de Kendrick Castillo

today at 3:54 PM
CONDADO DOUGLAS, Colo. (KTLO) - Un nuevo monumento fue revelado en el parque Civic Green de Highlands Ranch este viernes en la mañana en honor de Kendrick Castillo.

Ivette Saucedo

