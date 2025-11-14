Nuevo monumento revelado en honor de Kendrick Castillo
CONDADO DOUGLAS, Colo. (KTLO) - Un nuevo monumento fue revelado en el parque Civic Green de Highlands Ranch este viernes en la mañana en honor de Kendrick Castillo.
