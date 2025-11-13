Lauren Boebert capta atención nacional tras una junta en la Casa Blanca

NATIONAL, (KTLO)--Una representante de colorado que esta captando la atención nacional según ABC news oficiales con la casa blanca tuvieron una junta con la representante Lauren Boebert el miércoles. La presenta junta era para discutir la publicación de los documentos Epstein. Boebert es una de los 4 lideres del partido republicano que han firmado una petición forzando que la casa de representante voten en la publicación de los documentos. Según reportes oficiales , esta junta fue privada para que ella cambie su mente. La congresista menciona que ella no esta de acuerdo con estos reportes.

Ultimadamente, Boebert menciono que ella no elimino su nombre de la petición y solo horas después de la junta, la petición tuvo las firmas necesarias para continuar con el proceso. Ahora sí la casa de representantes pasa el esfuerzo para publicar los documentos aun tuviera que pasar al senado y ser firmado por el Presidente Donald Trump, algo que no se cree ocurra.