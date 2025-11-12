Cierre del gobierno posiblemente llegue a su fin

NATIONAL, (KTLO)--Se espera que el cierre del gobierno mas largo registrado en los estados unidos finalize dentro unos días la cámara de los representantes de los estados unidos votaran este miércoles sobre el proyecto de ley de finanzas que fue aprobada en el senado este lunes.

Cuando se convierta en ley, oficiales del departamento federal de aviación dicen que todavía va a ver cancelaciones de vuelos por la escasez de controladores del trafico aéreo, aunque recibirán 70 por ciento de su pago retroactivo aún se estiman retrasos.

El secretario de transporte Sean Duffy dice que los problemas de personal no van a mejorar inmediatamente. Según funcionarios dicen que los beneficios de snap posiblemente podrán solucionarse instantáneamente.