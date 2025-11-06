Skip to Content
Pro Rodeo Cowboys Association posiblemente cambia de aires a Cheyenne, Wyoming

today at 4:10 PM
Published 3:51 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Telemundo Sur Colorado se ha dado cuenta de que la organización "Pro rodeo cowboys association" posiblemente se estará moviendo a otro estado. Sin embargo, aun esta en la primera etapa de las conversaciones con Cheyenne, Wyoming. 

Al momento "Pro Rodeo Cowboys Association"nos confirma que todo el realidad es por mejores iniciativas en Wyoming, pero aun es muy temprano para determinar. 

Si hay un potencial entonces no fuera hasta aproximadamente 3 años tras finalizar el contrato con la ciudad de Colorado Springs.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

