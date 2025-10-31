Restaurante de Colorado Springs aclara acusaciones tras una inspección

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Una foto circulando en las redes sociales dejo a dueños de un restaurante con un mal gusto en su paladar.

Un residente público en su Facebook una foto de su comida con lo que aparece un larva en su arroz, su comida venia del Super Taco ubicada en Mesa Ridge Parkway.

Oficiales del Departamento de Salud Pública dicen que mandaron a un inspector ese mismo día, tras una inspección confirmaron que no encontraron comida contaminada o larva en el local. Agregan que el restaurante se quedó con el plato de comida, incluyendo el larva visto en la foto.

Cuando los inspectores llegaron al restaurante, fueron informados sobre el procedimiento de lavado de arroz y productos. El inspector investigó el plato de comida incluyendo el larva y confirmó que era un pedazo de arroz.