Comité de Conjunto Presupuesto aprueba 10 millones de dólares para bancos y despensas alimentarias

DENVER, Colo. (KTLO) - Oficiales de la Oficina del Gobernador Jared Polis anunciaron el jueves que el Comité de Conjunto Prespuesto de Colorado aprobaron dos medidas de emergencia, incluyendo $10 millones en fondos para bancos y despensas alimentarias.

El gobernador Polis anuncio su solicitud para los fondos la semana pasada, con esperanza que los fondos ayudaria a los bancos y despensas alimentarias por el incremento en la demanda.

En adición de los fondos aprobados el comité también aprobó fondos para WIC para el mes de noviembre.

